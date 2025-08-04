Rize, Anadolu Basınını buluşturdu

Türkiye'nin dört bir yanından gazeteciler, Rize'de düzenlenen Anadolu Basın Buluşmaları kapsamında bir araya geldi. Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) öncülüğünde, Rize Valiliği ve Rize Aktif Gazeteciler Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, 17 ilden 30 gazeteci katıldı.

DOĞA VE KÜLTÜRÜN İÇ İÇE OLDUĞU ŞEHİR

Programın ilk günü katılımcılar, Kıble Dağı’nda sis denizinin büyüleyici görüntüsüne tanıklık etti. İyidere Mağarası ve Pileki Mağarasını gezen gazeteciler, Pileksi Mağara Restoran’da kara lahana sarması, mısır ekmeği ve yörenin lezzetlerini deneme fırsatı buldu. Genel Müdür Ülkü Yılmaz ve Pazarlama Daire Başkanı Erdal Özbey’in ev sahipliğinde Zihni Derin Çay Fabrikasını gezen gazeteciler, çayın yolculuğuna tanıklık etti. Gazeteciler günde 160 ton çay işleme kapasitesi olan fabrikada hatıra fotoğrafları çektirdi. Ziraat Çay Bahçesinde ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim tarafından ağırlanan gazeteciler, çayın ülke ekonomisine katkısı hakkında bilgi aldı. Programda Rize Aktif Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Bayrak, konuklara rehberlik yaptı.

Program, ikinci gün de toplantı ve gezilerle devam edecek.

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM SAĞLANDI

Etkinliğe, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı, BİK Genel Kurul Üyesi Erdoğan Erişen, BİK Genel Kurul Üyesi, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşad Tuncer, Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Arif Kurt, Gaziantep Basın Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mustafa Teke, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Cem Kaytan, Diyarbakır Medya Derneği Başkanı Mesut Fidançiçek ve İhsan Özdemir, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Vahap Şehitoğlu, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, Siirt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Durak, Batman Gazeteciler Derneği Başkanı Ercan Atay, GGF Genel Başkan Yardımcısı Hatice Türkan, Kapadokyahaber Portalı Sahibi Hülya Bilen, Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ ve Başkan Yardımcısı Osman Zahteroğlu, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve Başkan Yardımcısı Ali Er ve Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Halil Azizoğlu ve Bedri Caner katıldı.

RİZE’Yİ GÖRMEDEN HAYAT EKSİK KALIR

GGF Genel Başkanı Mehmet Çelik “Rize Basın Buluşmalarına ev sahipliği yapan Rize Valisi Sayın İhsan Selim Baydaş’a, Dernek Başkanı Mustafa Bayrak ve ekibine teşekkür ediyorum. Yağmurun ve çayın başkenti Rize’nin doğal güzelliklerine hayran kaldık. Rize’yi gezmeyen, yaylalarını görmeyen bir kişinin hayatında eksiklik olacağını düşünüyorum” dedi.