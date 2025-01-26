Jannik Sinner'dan Üst Üste Ikinci Zafer

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın finalinde tek erkeklerin dünya 1 ve 2 numarası, İtalyan raket Jannik Sinner, Alexander Zverev’i 3-0’lık setlerle mağlup ederek Avustralya Açık’ta üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Sinner ilk seti rahat kazandı

Dünya sıralamasında 1 numarada yer alan Jannik Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev karşısında ilk sette üstünlüğü ele geçirerek 6-3’lük skorla öne geçti.

Tie-Break ile ikinci seti aldı

İkinci sette rakibine servis kırma şansı tanımayan Sinner, tie-break'te etkili oyunuyla üstünlük sağlayarak durumu 2-0 yaptı.

Son setle şampiyonluğu garantiledi

Üçüncü sette oyun kontrolünü bırakmayan Sinner, 6-3’lük skorla mücadeleyi tamamlayarak şampiyonluğu ilan etti.

Üst üste ikinci zafer

2024 Avustralya Açık finalinde Medvedev’i mağlup eden Sinner, bu yıl da Zverev karşısında zaferle ayrılarak üst üste ikinci kez şampiyon olmayı başardı.

Zverev’in grand slam şanssızlığı sürüyor

Üçüncü grand slam finalinde de istediği sonucu alamayan Zverev, 2020 ABD Açık ve 2024 Roland Garros finallerinin ardından Avustralya Açık’ta da mağlubiyet yaşadı.