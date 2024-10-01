İtalyan tenis yıldızı Jannik Sinner, doping iddialarıyla karşı karşıya. BBC Türkçe'nin haberine göre Dünya Antidoping Ajansı (WADA), Sinner'in Mart ayında yapılan doping testlerinde yasaklı steroid klostebol maddesinin pozitif çıkması üzerine Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı’nın (ITIA) verdiği aklanma kararına itiraz etti. WADA, Sinner’in 1-2 yıl kortlardan men edilmesini talep ediyor.

23 yaşındaki Sinner, Mart ayında ABD’de Indian Wells turnuvasında oynarken yapılan doping testlerinde iki kez klostebol maddesi açısından pozitif sonuç vermişti. Bu madde, kas kütlesini artırarak spor performansını etkileyebiliyor. Sinner ve ekibi ise savunmalarında, oyuncunun fizyoterapistinin elindeki bir yaraya bu maddeyi içeren bir sprey uyguladığını ve eldiven kullanmadığı için maddenin oyuncuya bulaştığını belirtti.

ITIA, Sinner'in savunmasını kabul etmiş ve düşük konsantrasyondaki maddenin oyuncunun ihmali ya da kusuruyla bağlantılı olmadığına kanaat getirerek oyuncuyu aklamıştı. Ancak WADA, bu karara itiraz ederek 26 Eylül’de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne başvurdu. Sinner’in bu süreçte kortlarda mücadeleye devam etmesi ise tenis dünyasında tartışmalara neden oldu.

Djokovic’ten tepki geldi

Bazı oyuncular, Sinner gibi üst sıralardaki tenisçilerin doping davalarında iltimas gördüğünü savundu. Sırp tenisçi Novak Djokovic de bu tartışmalara katılarak doping kurallarının daha net olması gerektiğini vurguladı. Djokovic, benzer vakalarda alt sıralardaki oyuncuların geçici olarak turnuvalardan men edildiğini hatırlattı.

Jannik Sinner, aklanma kararının ardından ABD Açık’ı kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Tenis dünyasının bir numarası, şu anda Pekin’de düzenlenen Çin Açık’ta mücadele etmeye devam ediyor.