Türkiye’de sık sık yaptığı deprem uyarılarıyla gündeme gelen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, bu kez Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen “Japon Deprem Uzmanının Gözüyle Türkiye’nin Depremselliği” başlıklı konferansta konuştu.

Moriwaki, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak yapı güvenliği ve farkındalık bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı. Japonya ve Türkiye’nin deprem özellikleri açısından benzerlik taşıdığını belirten Moriwaki, “Depreme dayanıklı bina üretmek, önlem almanın ilk şartıdır” dedi.

“Bandırma hattı 400 yıldır sessiz”

Konuşmasında Marmara fay hattına dikkat çeken Moriwaki, özellikle Bandırma çevresinde uzun süredir enerji biriktiğini ifade etti:

“İzmir fay hattı henüz kırılmadı. O bölgede sık sık küçük depremler olabilir. Marmara’da Yalova-Çınarcık 1999, 1912’de Çanakkale-Gelibolu tarafında kırılmalar yaşandı. Tekirdağ’dan Yalova-Çınarcık’a kadar yaklaşık 170 kilometrelik bir hat var. Bunun 70 kilometrelik kısmı hâlâ kırılmadı. Ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale ve Balıkesir yönüne uzanan bir fay hattı bulunuyor. Bandırma’da yaklaşık 350-400 yıldır büyük bir deprem olmadı. Bu bölgede dikkatli olunmalı.”

“Her birey depreme karşı hazırlıklı olmalı”

Moriwaki, sadece devlet değil, vatandaşların da hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı:

“Deprem beklemek yerine hazırlıklı olmak gerekir. Herkesin bir acil durum çantasında su, düdük, çikolata ve tuz gibi temel ihtiyaçlar bulunmalı. Evdeki eşyalar sabitlenmeli, aile bireyleri deprem anında nerede buluşacağını önceden belirlemeli. Japonya’da 2011’de bunu yapmadığımız için ailemle uzun süre iletişim kuramamıştım.”

“8 ile 10 arasında devasa fark var”

Konferansa ev sahipliği yapan Prof. Dr. Orhan Doğan, Japonya’daki yapı sistemlerinden ilham alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Japonya bizden çok önce bu bilinci oluşturdu. Oradaki depremler 10 büyüklüğüne kadar çıkabiliyor ama binalar ayakta kalıyor. Bizde ise 8 büyüklüğündeki bir deprem bile yıkıcı olabiliyor. Aradaki fark çok büyük.”

Marmara’da risk sürüyor

Uzmanlara göre Marmara Denizi’nin kuzeyindeki fay hattı halen kırılmamış durumda. Moriwaki’nin işaret ettiği Bandırma, Gemlik, Çanakkale ve Yalova hattı, sismik açıdan en yüksek risk taşıyan bölgeler arasında yer alıyor.