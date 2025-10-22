Süreçle ilgili bilgi veren Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, “Şehirlerarası otobüs terminali olarak kullanılan bu alan, yakın zamanda kentimizin modern bir yönetim merkezi haline gelecek” dedi.

Kuşadası Belediyesi mevcut otogar alanı üzerinde kente yeni bir belediye hizmet binası kompleksi kazandırmak için bir süre önce çalışma başlattı. Bu kapsamda Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği ile iş birliği içerisinde ödüllü bir mimari yarışma süreci başlatıldı. Başkan Ömer Günel de yarışmanın jüri üyeleriyle ilk toplantısını Encümen Salonu’nda yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu’nun da yer aldığı toplantıda alanında uzman akademisyenler, mimar ve mühendislerden oluşan jüriyle fikir alışverişinde bulunuldu.

Kentin ana hizmet noktalarını bir araya toplayan ve Kuşadalıların tüm işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceği yeni hizmet binası kompleksiyle ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, “Bir süre önce başkanımız Ömer Günel’in talimatıyla çalışmalarımıza başladık. Kentimize, hemşehrilerimizin aynı zamanda keyifli vakit geçirebileceği, içerisinde sosyal donatı ve yeşil alanları barındıran modern bir belediye hizmet kompleksi kazandırmayı hedefliyoruz.