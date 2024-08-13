UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti, bir kez daha tarih ve gökyüzü tutkunlarının dikkatini çekti. 1300 yıl aradan sonra tekrar su akan anıtsal çeşmesi ve dünyanın nadir antik eserleri arasında bulunan Medusa mozaiğiyle bilinen bu antik kent, Perseid meteor yağmuru sırasında sunduğu muhteşem gece manzaralarıyla adeta bir görsel şölen sundu.

Gece manzaraları göz kamaştırıcı

Kibyra, kent merkezine 108 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve sahip olduğu tarihi eserlerle olduğu kadar, gece gökyüzü manzaralarıyla da göz kamaştırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izinle, gece fotoğraf ve gökyüzü tutkunlarının girebildiği bu antik kent, Perseid meteor yağmurunu izlemek için ideal bir nokta olarak öne çıkıyor.

Anıtsal Çeşme ve Medusa Mozaiği ile eşsiz bir gözlem deneyimi

Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, kentin 500 hektarlık bir alana yayıldığını ve dört kültür bölgesinin kesişme noktasında yer aldığını belirtiyor. Roma döneminde gladyatörleri, tarımı ve endüstrisiyle tanınan bu büyük kentte, kazı çalışmaları 2006 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.

Özüdoğru, kazılar sonucunda elde edilen en önemli bulgular arasında dünyada eşi benzeri bulunmayan Medusa mozaiği ve anıtsal çeşmenin yer aldığını vurguluyor. Kibyra Antik Kenti'nde, 2024 yılında anıtsal çeşme yapısının çevresinde yürütülen kazı çalışmalarının 45 kişilik bir ekiple sürdüğünü ifade eden Özüdoğru, kentin gece müzeciliği kapsamında ziyarete açık olmadığını, bu tür etkinliklerin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak özel izinlerle yapılabildiğini belirtiyor.

"Özellikle anıtsal çeşme yapısı, gece gökyüzüyle birleştiğinde eşsiz bir manzara oluşturuyor," diyen Özüdoğru, bu eşsiz deneyimin fotoğraf ve gökyüzü tutkunları için büyük bir çekim noktası olduğunu da sözlerine ekliyor.