Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı olarak seçildi.

Oylama sonuçları

Japonya Parlamentosu'nun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde (Şuugin) gerçekleştirilen oturumda, meclis üyeleri yeni başbakanı seçmek üzere oy kullandı. İşiba, LDP ve ortağı Komeito'nun kontrolündeki 465 koltuktan 291'ini kazanarak Japonya'nın 102. başbakanı oldu.

LDP liderlik seçimi

LDP'nin geçtiğimiz hafta yapılan liderlik seçiminde, iki kadın dahil toplam dokuz aday yarıştı. Bu, 1970'lerden bu yana LDP'deki en yüksek aday sayısı olarak kaydedildi. İşiba, ikinci tura kalan seçimde kadın rakibi Takaiçi Sanae'yi mağlup ederek partinin yeni lideri seçildi.

Göreve başlama süreci

Yeni kabinesini açıklamaya hazırlanan İşiba, İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenecek törenle göreve başlayacak. Görevini 27 Ekim'de yapılması planlanan erken genel seçimlere kadar sürdürmesi bekleniyor.

Önceki başbakanın istifası

LDP lideri ve önceki Başbakan Kişida Fumio, ağustosta parti içindeki siyasi bağış fonu skandalının kamu güvenini sarstığını belirterek istifa edeceğini açıklamıştı. Ekim 2021'de göreve gelen Kişida, geçtiğimiz haftaki LDP seçimlerine katılmamaya karar vermişti. Kişida ve kabinesi, bu sabah istifa etmişti.