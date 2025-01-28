Jayden Oosterwolde Türkiye'ye Döndü

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor’a karşı oynanan mücadelede sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, sonrasında operasyon geçirmişti. Oosterwolde, iyileşme sürecini yurt dışında bireysel olarak sürdürdü. Şimdi ise tedavisine İstanbul'da devam edileceği açıklandı.

Oosterwolde’nin Türkiye’ye geri dönüşü

Jayden Oosterwolde, uzun süren tedavi sürecinin ardından Türkiye'ye döndü ve paylaşım yaparak geri dönüşünü duyurdu. Sakatlığını atlatmaya çalışan futbolcu, çalışmalarına İstanbul’da devam edeceği belirtildi.

Tedavi süreci İstanbul'da sürüyor

Fenerbahçe Kulübü, Oosterwolde’nin tedavisinin İstanbul'da devam edeceğini duyurdu. Futbolcunun sahalara dönüş tarihi hakkında ise net bir açıklama yapılmadı. Ancak tedavi sürecinin hızlı bir şekilde ilerlediği ifade ediliyor. Oosterwolde'nin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı: