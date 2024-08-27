Çin merkezli e-ticaret devi JD.com, ülkedeki tüketici durgunluğunun yarattığı endişelerle 5 milyar dolara kadar hisse geri alımı yapmayı planladığını duyurdu. Bu hamle, yatırımcıların güvenini yeniden kazanmayı hedefleyen şirketin stratejik adımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

JD.com'un hisse geri alım planı

JD.com, Salı günü yaptığı açıklamada, Eylül 2024'ten Ağustos 2027'ye kadar sürecek olan 5 milyar dolarlık hisse geri alım planını duyurdu. Bu karar, özellikle Çin’de tüketici harcamalarındaki durgunluğun şirket üzerindeki etkilerini hafifletmeyi amaçlıyor. Tüketici güveninin düşmesi, Çin'deki e-ticaret sektöründe geniş bir belirsizlik yaratırken, JD.com bu geri alım planıyla piyasadaki güveni artırmayı hedefliyor.

Walmart’ın hisse satışı ve JD.com’un tepkisi

JD.com’un bu geri alım planı, Walmart Inc.'in geçtiğimiz hafta JD'deki hisselerini satmasının ardından geldi. Walmart’ın bu hamlesi, yatırımcılar arasında endişe yaratmış ve JD.com’un Hong Kong’daki hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşmüştü. Ancak, geri alım programının duyurulmasının ardından şirketin New York’taki hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4'ten fazla yükseldi. Bu gelişme, JD.com’un yatırımcılarına olumlu bir sinyal vermiş gibi görünüyor.

Çin’deki tüketici durgunluğu, yalnızca e-ticaret devlerini değil, aynı zamanda diğer sektörleri de etkiliyor. Ülke çapında popüler restoran markalarından biri olan Din Tai Fung, bu hafta 12'den fazla mağazasını kapattığını açıkladı. Aynı şekilde, Starbucks Corp., Haziran çeyreğinde Çin’deki gelirinin yüzde 14 düştüğünü bildirdi.