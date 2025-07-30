Jennifer Lopez, İstanbul Festivali'nde sahne öncesi özel menüsüyle karşılanacak

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesine çıkacak. Ünlü sanatçının sahne öncesi özel bir menü ile ağırlanacağı öğrenildi.

Festival ekibi özel bir kulis menüsü hazırlıyor

Jennifer Lopez’in sahne öncesi yemek alışkanlıklarına uygun bir menü hazırlanması için İstanbul Festivali organizasyon ekibi harekete geçti. Sanatçının, Las Vegas’ta bulunan Bellagio Hotel içindeki Prime Restaurant ile Los Angeles’taki Nobu Restaurant’ta alışık olduğu tatlara benzer lezzetlerin sunulması planlanıyor.

PRIME esintili et menüsü dikkat çekecek

JLo’nun Las Vegas’taki Prime Restaurant’ta en sık tercih ettiği yemekler arasında kemikli Rib-Eye Steak, dışı kıtır, orta kıvamda pişmiş kırmızı et ve trüflü patates püresi öne çıkıyor. Bu lezzetlerin tatlı patates, sote mantar ve Roquefort, Dijon ya da merlot tereyağı gibi soslarla servis edilmesi dikkat çekiyor. İstanbul’daki festivalde de benzer bir sunumun hazırlanması bekleniyor.

Nobu ilhamı: Uzak Doğu esintileri menüde yer alacak

Jennifer Lopez’in Los Angeles’ta sıkça gittiği Nobu Restaurant’tan ilhamla hazırlanacak menüde, kara misolu morina balığı, jalapenolu yellow tail sashimi, tempura karides ve baharatlı ton balıklı çıtır pirinçler gibi hafif ve sofistike tatların yer alması bekleniyor. Festival ekibi, bu tarz lezzetlere de menüsünde yer vermeye hazırlanıyor.

Dengeli ve sağlıklı seçenekler de yer alıyor

JLo’nun sahne öncesi beslenme alışkanlıkları göz önünde bulundurularak, dengeli ve hafif yiyecekler de menüde yer alacak. Fırınlanmış tavuk, yeşil fasulye, arugula ve salatalık bazlı salatalar, edamame ve beyaz pirinç gibi sağlıklı seçeneklerin de kuliste hazır bulunması öngörülüyor.

Sunum kadar detaylar da önem taşıyor

Jennifer Lopez’in sahneye çıkmadan önce yediği yemeğin lezzeti kadar sunumu, dengesi ve detaylara gösterilen özen de büyük önem taşıyor. İstanbul Festivali organizasyon ekibinin, bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak hem yerel hem de uluslararası mutfaklardan destek alacağı ifade ediliyor.

Kulis menüsü henüz netleşmedi ama beklenti yüksek

Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da JLo’nun bugüne dek tercih ettiği restoranlar ve menüler dikkate alındığında, İstanbul’daki sahne arkasında da benzer bir atmosferin oluşturulması bekleniyor. 5 Ağustos gecesi yalnızca JLo’nun sahne performansı değil, arka planda yaratılacak lezzet ve sunum deneyimi de festivale damga vuracak gibi görünüyor.