THY, 2024 yılının ikinci çeyreğinde küresel zorluklara rağmen toplamda 22,1 milyon yolcu taşıdı. Şirketin bu başarısı, geniş uçuş ağı ve operasyonel çevikliği sayesinde mümkün oldu.

Yolcu kapasitesinde rekor artış

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, dünya genelindeki yolcu kapasitesi ancak Kovid-19 öncesi seviyelere ulaşırken, THY 2019 yılı yolcu kapasitesinin yüzde 38 üzerine çıkarak sektörde öne çıktı.

Kargo gelirlerinde büyük artış

Turkish Cargo, Smartist'te yürüttüğü faaliyetlerle yılın ikinci çeyreğinde hız kazanan e-ticaret büyümesinden önemli bir pay aldı. Süveyş Kanalı'ndaki olumsuzluklardan etkilenmek istemeyen göndericilere sunduğu alternatif sayesinde, 2024'ün ilk 6 ayında kargo miktarını yüzde 32 artırdı ve dünyanın en büyük 3. hava kargo taşıyıcısı oldu.

Gelirler yükseldi, esas faaliyet karı düştü

Bu yılın Nisan-Haziran döneminde THY'nin toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 10 artarak 5,7 milyar dolara ulaştı. Yolcu gelirleri 4,6 milyar dolar, kargo gelirleri ise 885 milyon dolar olarak kaydedildi. Ancak, esas faaliyet karı yüzde 26 düşüşle 591 milyon dolar seviyesine geriledi.

92 bin kişiye istihdam sağlıyor

100. Yıl Stratejisi çerçevesinde 2033 yılında 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, yılın ilk yarısında filosunu yüzde 9 büyüterek uçak sayısını 458'e çıkarttı. Şirket, iştirakleri ile birlikte yaklaşık 92 bin kişiye istihdam sağlıyor.