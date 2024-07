2005 yapımı Fantastic Four ve 2007 yapımı devam filmi Rise of the Silver Surfer'da Sue Storm (The Invisible Woman) karakterine hayat veren Jessica Alba, Entertainment Tonight programında yaptığı açıklamalarla hayranlarını heyecanlandırdı. Alba, karakteri çok sevdiğini ve yeniden canlandırmak için "hiç düşünmeden" projeye dahil olabileceğini söyledi.

Marvel'dan Henüz Bir Teklif Gelmedi

Alba, "O filmleri çok sevmiştim ve benim hayatımı değiştirmişti," dedi. "Kimse benimle yeni bir proje için görüşmedi, ama teklif geldiği an kabul ederim... Karakteri çok sevmiştim ve Marvel evreninde özgün bir yeri olduğunu hissetmiştim. O dönemde onun gibi kadın süper kahramanlar yoktu."

Yeni Fantastik Dörtlü Filmi Yolda

Marvel Studios, Fantastik Dörtlü'yü yeniden çekiyor. Ancak bu kez Sue Storm rolünde Vanessa Kirby yer alacak. Reed Richards/Mister Fantastic rolünde Pedro Pascal, Ben Grimm/The Thing rolünde Ebon Moss-Bachrach ve Johnny Storm/Human Torch rolünde Joseph Quinn ona eşlik edecek.

Alternatif MCU Zaman Çizgisi

Yeni Fantastic Four filmi, 1960'lı yıllarda, alternatif bir MCU zaman çizgisinde geçecek. Bu, farklı kahramanların ortaya çıkmasına ön ayak olabilir. Julia Garner'ın da Earth-X'ten gelen "alternatif" bir Silver Surfer karakterini canlandırabileceği konuşuluyor.

Vizyon Tarihi ve Diğer MCU Filmleri

The Fantastic Four daha önce açıklandığı üzere 25 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girecek. Bu tarih öncesinde beyaz perdede izleyebileceğimiz üç ayrı MCU filmi daha olacak: Deadpool and Wolverine, Captain America: Brave New World ve Thunderbolts.