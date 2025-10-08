Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada bir yaya hayatını kaybederken, bir polis memuru da yaralandı. Araç önce yayaya, sonra park halindeki polis aracına çarptı.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Kaza, Sincan Ayaş Yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımda bekleyen Erdal Y. adlı yayaya çarptı. Savrulan araç, park halindeki polis radar aracına çarparak durabildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erdal Y.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralanan trafik polisi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.