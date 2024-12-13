Sony, Aralık 2024’te PlayStation Plus Extra ve Premium üyelerine sunulacak yeni oyunları duyurdu. Yeni oyunlar ve klasik koleksiyon, oyuncuların merakla beklediği bir seçkiyle dikkat çekiyor. Tüm oyunlar, 18 Aralık itibarıyla indirilebilir olacak.

PlayStation Plus Extra ve Premium oyunları

Sonic Frontiers: Sevilen Sonic serisinin son macerasında, açık dünya mekanikleriyle dolu bir deneyim.

Forspoken: Fantastik bir evrende geçen aksiyon dolu bir macera.

Rabbids: Party of Legends: Eğlenceli mini oyunlarla dolu bir parti deneyimi.

WRC Generations: Ralli dünyasının en iyileriyle dolu bir yarış deneyimi.

FIST: Forged in Shadow Torch: Muhteşem görseller ve zorlu mekaniklerle dolu bir Metroidvania oyunu.

Jurassic World Evolution 2: Dinozor parkı yönetim deneyimi sunan bir strateji oyunu.

Coffee Talk 1 & Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly: Sakin bir kahve dükkanında geçen, hikaye odaklı bir deneyim.

A Space for the Unbound: Pixel art görsellerle dokunaklı bir hikaye sunan bir macera.

Biped: İki kişilik eğlenceli bir bulmaca oyunu.

Phogs!: İki başlı bir köpek olarak oynayarak bulmacalar çözmeye çalıştığınız benzersiz bir oyun.

Klasik koleksiyon:

Sly 2: Band of Thieves: Sly Cooper serisinin heyecan dolu ikinci oyunu.

Sly 3: Honor Among Thieves: Sevilen hırsızlık serisinin üçüncü macerası.

Jak & Daxter: The Precursor Legacy: Platform oyunlarının efsane isimlerinden biri.

Sony’nin duyurusu

PlayStation Plus Access fragmanında detaylıca tanıtılan bu oyunlar, PlayStation Plus üyeleri için aralık ayında geniş bir oyun seçkisi sunuyor. Hem nostaljik hem de modern oyunlara yer verilen bu koleksiyon, oyuncular için heyecan verici bir fırsat sunuyor.