Türk Hava Yolları (THY), yolcu memnuniyetini artırmaya yönelik teknolojik adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Apple ile yaptığı işbirliği anlaşması, bagaj takip sistemini bir adım öteye taşıyor. iOS 18.2'nin yayına girmesiyle birlikte, THY yolcuları AirTag veya Find My destekli cihazlar kullanarak kaybolan bagajlarının konum bilgilerine ulaşabilecek.

Yolcular konum bilgilerini paylaşabilecek

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, yaptığı açıklamada, "Yolcularımız artık aksaklık yaşadıkları bagajlarının konum bilgilerini, AirTag veya Find My destekli cihazlar sayesinde ilgili ekiplerimizle paylaşabilecekler. Bu yenilikle bagajlarınızı hızla bulup size ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Sistemin kullanımı kolay

Yeni sistemin kullanımı oldukça basit: Yolcular, Find My uygulaması üzerinden "Konum Paylaş" bağlantısı oluşturup, Türk Hava Yolları'nın web sitesi üzerinden bu bilgileri paylaşabilecekler. Paylaşılan konum bilgisi, güvenli bir şekilde saklanacak ve 7 gün sonra otomatik olarak sona erecek. Ayrıca, yolcular istedikleri zaman bu bilgiyi devre dışı bırakabilecek. Bolat, kısa bir süre sonra bu özelliğin mobil uygulama üzerinden de kullanılabilir olacağını belirtti.