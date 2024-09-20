Eskişehir’de bir aile hekimi, çocuğuna rapor vermediği gerekçesiyle saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, A.D. isimli kadın aile hekimi, başka bir aile hekimine kayıtlı Y.C. adlı kadının çocuğunu muayene etti. Kontroller sonucunda çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten A.D., rapor vermemesi üzerine anne ile tartışma yaşandı.

Şiddet olayı

Anne Y.C., öfkeyle aile hekimine saldırdı. Saldırı sırasında A.D., kafasını evrak dolabına çarptı ve yere düştü. Ardından Y.C., hekim A.D.’nin kafasını defalarca yere vurdu. Olayı duyan hemşireler ve diğer hastalar, A.D.’yi kurtarmak için içeri girdi.

Yaralanma ve gözaltı

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı aile hekimini Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Olay sonrası gözaltına alınan Y.C., hastane sedyesiyle taşınan A.D.’ye tehditlerde bulundu. Y.C.’nin, "Rapor vermedin, dayağı yedin. Senin parmaklarını da kıracağım" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

Sağlık Müdürü’nden ziyaret

Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaralı aile hekimi A.D.’yi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. A.D.’nin tomografisinin çekildiği ve müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.