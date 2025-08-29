Eylül ayının en dikkat çekici gök olayı için geri sayım başladı. 7 Eylül’de Ay, Dünya’nın gölgesine tamamen girerek yılın en görkemli tutulmalarından birine sahne olacak. Astronomlara göre bu eşsiz doğa olayı, uygun hava koşullarında dünya genelinde yaklaşık 7 milyar insan tarafından gözlemlenebilecek.

Türkiye’den Görülebilecek

Tutulma, Türkiye saatiyle 18.28’de yarı gölgeli evreyle başlayacak. Ancak gün ışığı nedeniyle bu ilk bölüm çıplak gözle seçilemeyebilir. Asıl görsel şölen ise Ay’ın tamamen Dünya’nın gölgesine girdiği 20.30’da başlayacak. “Kanlı Ay” evresi 21.52’ye kadar sürecek ve bu süre boyunca Ay, kızıl renge bürünerek gökyüzünü adeta bir tabloya çevirecek. Tutulmanın tüm evreleri ise 23.55’te tamamlanacak.

Dünya Genelinde Kimler İzleyebilecek?

Global gözlem verilerine göre, tutulmayı en net şekilde Asya’nın büyük bölümü, Doğu Afrika ve Batı Avustralya izleyebilecek. Avrupa’nın büyük kısmı, Avustralya’nın doğusu ve Güney Amerika’nın doğu kıyıları ise tutulmanın sadece bir kısmına tanıklık edebilecek. Dünya nüfusunun yüzde 60’ı bu olayı baştan sona, yüzde 87’si ise en azından bir bölümünü görme şansı yakalayacak.

Amerika kıtası ise bu kez şanssız bölgeler arasında yer alıyor. Astronomlar, Mart 2025’teki tutulmanın Amerika’ya özel gerçekleştiğini hatırlatarak bu tür gök olaylarının “dünya çapında adil bir paylaşımı” olduğunu vurguluyor.

Neden “Kanlı Ay”?

Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ışınlarının doğrudan Ay’a ulaşmasını engelliyor. Ancak atmosferden geçen ışık, gölgeye kırmızı tonlar ekleyerek Ay’ın rengini değiştirdiği için bu olaya “Kanlı Ay” adı veriliyor. Bilim insanlarına göre her tam Ay tutulması, hem gökyüzü meraklıları hem de bilim dünyası için benzersiz bir gözlem fırsatı sunuyor.