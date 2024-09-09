Bir zamanlar ülkemizde forma terleten Brezilyalı futbolcu Josef De Souza ülkesinde silahlı saldırıya uğradı. Arabasında oğluyla seyahat halinde olan Souza, hırsızların silahlı soygununa uğradı. Özel eşyaları çalınan Josef De Souza oğlunun ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Yaşananlar sonrası telefondan bir video kaydı başlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Ülkemize forma giydi

Ülkesinde Vasco De Gama forması giyen Brezilyalı futbolcu Türkiye'ye ilk olarak 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla ayak basan Josef de Souza, 2018 yılında Al-Ahli'ye gitmiş ve daha sonra 2020 senesinde Beşiktaş'a imza atmıştı. Siyah beyazlılarla 1 Türkiye Süper Ligi ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanmıştı. 2023'te Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer olmuştu. 2024 Ocak ayında Başakşehir'in yolunu tutan Souza, 14 Temmuz 2014'te ayrılarak Vasco da Gama'ya imza atmıştı.