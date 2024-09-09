Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. İlk planlamaya göre cenazenin öldürüldüğü Tavşantepe Köyü’ne defnedilmesi düşünülüyordu. Ancak gelen tepkiler üzerine bu karar değiştirildi.

Cenaze Batı Karakoç Köyü'nde kaldırılacak

Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, Narin Güran’ın cenazesi, ailesinin aldığı yeni kararla Tavşantepe yerine Batı Karakoç Köyü’nden kaldırılacak. Tepkiler sonucunda yapılan bu değişiklik, olayın yerel halk üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Narin Güran’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma ise devam ediyor.