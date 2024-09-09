JPMorgan, petrol piyasalarında üretim kesintilerinin kaldırılma fırsatının sona erdiğini ve bu durumun fiyatları aşağı çekebileceğini belirtti. Banka, 2025 yılına kadar petrol fiyatlarının 60 doların altına düşebileceğini, OPEC+'nın ise mevcut üretim seviyelerini koruyacağını tahmin ediyor.

OPEC+ üretim seviyesini koruyacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), ekim ve kasım ayları için planlanan üretim artışlarını erteleme kararı aldı. Gerekirse bu artışların tamamen durdurulabileceği veya geri çekilebileceği belirtildi. JPMorgan, OPEC+'nın üretim kesintilerini sürdürmesinin, Brent ham petrol fiyatlarının 2025 yılına kadar ortalama 75 dolarda seyretmesine neden olacağını öngörüyor.

Petrol fiyatlarında düşüş beklentisi

JPMorgan, petrol fiyatlarının 2025 yılına kadar kademeli olarak düşeceğini ve yılın sonlarına doğru 60 doların altına inebileceğini ifade etti. Bankaya göre, 60 dolar ne üreticiler ne de tüketiciler için sürdürülebilir bir fiyat ve OPEC'in piyasa dengelerini sağlamak amacıyla daha fazla üretim kesintisine gitmesi gerekebilir. Bu çerçevede, OPEC'in günlük 1 milyon varil daha kesinti yapma ihtiyacı doğabilir.

2024 için düşen fiyat tahminleri

Bankanın petrol fiyatlarına ilişkin 2024 dördüncü çeyrek tahmini de revize edildi. Daha önce 85 dolar olarak öngörülen varil başına Brent ham petrol fiyatı, petrol talebindeki beklenen azalma ve piyasadaki arz fazlası nedeniyle 80 dolara indirildi. JPMorgan, petrol piyasasının arz-talep dengesini yeniden sağlamak için OPEC+'nın dikkatli bir yönetim stratejisi izlemesi gerektiğini vurguladı.