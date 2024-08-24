Magazin gündeminden düşmeyen ünlü ve popüler çift Justin - Hailey Bieber çifti 6 yıldır süren evliliklerinin ardından hamilelik müjdesini vermişti. Hailey Bieber'ın hamilelik pozları ve çiftin romantik paylaşımları, medya ve hayranlar tarafından geniş bir ilgiyle takip ediliyordu.

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından aylar geçti, sır gibi saklanan bebeğin cinsiyeti ise doğumun gerçekleşmesi ile birlikte öğrenildi.

Hamilelik süreci boyunca büyük bir ilgi gören çift ile ilgili geçtiğimiz günlerde Hailey Bieber'ın doğum yaptığına dair çıkan dedikodular da doğrulanmış oldu.

Bieber çiftinin oğlu oldu!

Bebek haberinin ardından, Hailey ve Justin Bieber, oğullarının cinsiyetini gizli tutmayı sürdürdü. Ancak, beklenen haber geçtiğimiz saatlerde geldi. Çift, sosyal medya hesaplarından bebeklerinin doğumunu duyurdu ve adını açıkladı. Justin Bieber, oğlunun ilk fotoğrafını paylaşarak, "Hoş geldin Jack Blues Bieber!" mesajını iletti. Bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi, çiftin hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Bebek Bieber'ın ismi

Jack Blues Bieber adı, hem klasik hem de modern bir dokunuşu yansıtıyor. Jack ismi, geleneksel bir isim olmanın yanı sıra, Blues takısı ile özgün bir hava katılmış. Bu isim tercihi, çiftin kişisel zevklerini ve müzikle olan bağlarını da temsil ediyor olabilir.

Dün verilen doğum iddiaları haberimizde...