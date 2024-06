Bugün görülen duruşmada ünlü sanatçının tutuklandığı açıklandı.

Turne öncesi büyük şok

43 yaşındaki Timberlake, altıncı albümü Everything I Think It Was'ın dünya turnesine başlamadan önce bu hafta sonu Chicago'da iki ve önümüzdeki hafta New York City'de üç konser planlamıştı. Bu olay, hayranları ve müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

NSYNC'den solo kariyere

Popüler erkek grubu NSYNC'nin eski bir üyesi olan Timberlake, aktör, şarkı yazarı ve dünyanın en çok tanınan müzik sanatçılarından biri olarak kariyerine devam ediyor. Ancak bu son olay, ünlü yıldızın imajına ciddi bir darbe vurabilir. Timberlake'in tutuklanması, dünya çapında büyük bir dikkat çekti.