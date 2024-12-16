Juventus, Cagliari karşısında galibiyet alarak İtalya Kupası'nda yoluna devam etmeyi hedeflerken, Cagliari ise ligin kötü gidişatına son vermek ve kupa yolunda sürpriz bir galibiyet almayı amaçlıyor.

Takımların lig performansı

Juventus, son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alırken, 4 kez de berabere kaldı. Serie A'da 6. sırada bulunan Juventus, 28 puanla zirveye yaklaşmakta zorlanıyor. Ancak, İtalya Kupası’nda alınacak galibiyet, takımın moral bulmasına yardımcı olabilir.

Cagliari ise ligde 18. sırada ve 14 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Son 5 maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde eden Cagliari, oldukça kötü bir form grafiği sergiliyor. Ancak, bu zorlu maçta, düşük performanslarına rağmen İtalya Kupası'nda sürpriz yapmayı hedefliyorlar.

Kenan Yıldız oynayacak mı?

Cagliari karşısında Kenan Yıldız'ın sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Juventus- Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 17 Aralık 2024, Salı

Saat: 23.00

Stadyum: Allianz Stadium

Yayın: TRT Spor, tabii