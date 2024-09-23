İtalya Serie A’da son 3 maçından 0-0 eşitlikle ayrılan Juventus’ta gol sıkıntısı devam ediyor. Teknik direktör Thiago Motta, bu sorunu genç milli futbolcu Kenan Yıldız’a yeni bir rol vererek aşmayı planlıyor. Tuttosport’ta yer alan habere göre, Motta, Genoa deplasmanında Kenan Yıldız’ı forvet pozisyonunda oynatmayı düşünüyor.

Arkadiusz Milik’in dönüşünü bekleyen Motta, Kenan Yıldız’ı hücum hattında "Zirkzee tarzı" bir çözüm olarak değerlendirecek. Juventus, Serie A’nın 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü TSİ 19:00'da deplasmanda Genoa ile karşı karşıya gelecek. Thiago Motta’nın bu kritik maçta gol sorumluluğunu Kenan Yıldız’a vereceği belirtiliyor.