İtalya Serie A'da heyecan dolu Derbi İtalya maçında Juventus, evinde Milan'ı konuk ediyor. Bu zorlu karşılaşma, iki takım için de büyük bir önem taşıyor.
Juventus evinde derbiyi kazanmak istiyor
Juventus, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alırken, 4 kez de berabere kaldı. Ligde 34 puanla 5. sırada bulunan Juventus, bu kritik maçta 3 puan hedefliyor. Derbi İtalya karşılaşmasında Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın da forma giymesi bekleniyor.
Milan deplasmanda galibiyet peşinde
Milan, son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Ligde 31 puanla 7. sırada bulunan Milan, deplasmanda Juventus’u yenerek 3 puanla yükselmeyi amaçlıyor. Derbi İtalya'da Milan, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Juventus - Milan ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 18 Ocak 2025, Cumartesi
- Saat: 20.00
- Kanal: S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN
- Stadyum: Allinz Stadium
- Hakem: Davide Massa
- Yan Hakemler: D. Bindoni, M. Scatragli
Kaynak: HABER MERKEZİ