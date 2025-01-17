Özel Okullarda Meb Kitapları Zorunlu Oldu Velilere Kritik Uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda ek kaynak adı altında fahiş fiyatlarla satılan kitapların önüne geçmek için önemli bir düzenleme yaptı. Bu karara göre, özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak. Öğrencilerden bu kitaplar için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Velilerden şikayetler arttı

Son dönemde özel okullarda satılan ek kaynak kitaplarının yüksek maliyetlerinden şikâyetçi olan velilere, uzmanlardan dikkat çekici uyarılar geldi. TGRT haberin özel haberine, uzman eğitimci ve psikolog Besim Türkoğlu, "MEB'in kitapları ve internet sitesinde yer alan sorular, sınav başarısı için yeterli. Ek kaynaklara yüksek ücretler ödemek gereksiz" dedi.

"MEB kitapları sınav için yeterli"

Türkoğlu, öğrencilerin yazılı sınavlara ve merkezi sınavlara hazırlanırken bakanlığın resmi internet sitelerinde yer alan materyallerin en iyi referans kaynağı olduğunu vurguladı. Özellikle LGS ve YKS gibi sınavlara hazırlanan öğrencilerin MEB’in yayımladığı örnek soruları çözmesinin, gerçek sınavlarda başarıyı artıracağını ifade etti.

Ek kitaplar yerine ders kitapları önerisi

Türkoğlu, ek kitapların genellikle MEB’in yeni soru trendlerini yakalayamadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Öğrencilerin sınavlardan sonra şıkların birbirine benzediğini ve soruların farklı geldiğini söylemesi, ek kaynakların yetersizliğini gösteriyor. MEB'in kitapları ve soruları, müfredatı eksiksiz şekilde sunuyor ve öğrencilere en iyi hazırlığı sağlıyor."

Bakan Tekin'den okullara uyarı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, kurallara uymayan ve ek kaynak adı altında fahiş fiyatlarla kayıt yapan özel okulların şikâyet edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Velilerimiz bu gibi durumları bize bildirsin" çağrısında bulundu.