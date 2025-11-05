UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Juventus, Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Peki Juventus Sporting maçını kim kazandı ve milli oyuncumuz Kenan Yıldız kaç dakika sahada kaldı? Merak edilen her şey haberimizde.

JUVENTUS SPORTING MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Juventus, Allianz Stadyumu’nda Sporting Lizbon’u ağırladı. Peki Juventus Sporting maçını kazandı mı? Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Juventus, bu sezon Devler Ligi’nde galibiyete hasret kaldı.

KENAN YILDIZ KAÇ DAKİKA SAHADA KALDI?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus formasıyla maça ilk 11’de başladı. Peki Kenan Yıldız maçta kaç dakika oynadı? Yıldız, toplam 87 dakika sahada kaldı.