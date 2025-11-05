Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool, Real Madrid’i 1-0 mağlup etti. Peki Liverpool Real Madrid maçını kim kazandı? Milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmada kaç dakika sahada kaldı? İşte merak edilen sorular ve cevapları haberimizde.
LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Peki Liverpool Real Madrid maçını kazandı mı? Mücadeleyi 1-0 kazanan Liverpool, 61. dakikada Alexis Mac Allister’ın attığı golle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla İngiliz ekibi, rakibinin 3 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
ARDA GÜLER KAÇ DAKİKA SAHADA KALDI?
Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla maça ilk 11’de başladı. Peki Arda Güler kaç dakika oynadı? Güler, toplam 81 dakika sahada görev yaptı.
-
Liverpool, bu galibiyetle puanını 9’a yükseltti.
-
Real Madrid ise 9 puanda kaldı.
-
Maç boyunca yüksek tempolu bir mücadele yaşandı ve tek gol Liverpool’dan geldi.