İtalyan iş dünyasının en etkili ailelerinden biri olan Agnelli ailesi, yeni bir skandalla tekrar gündeme geldi. İtalya’da bir mahkeme, vergi kaçakçılığı ve gerçek serveti gizleme suçlamalarıyla Agnelli ailesinin varislerine ait 75 milyon Euro'luk mal varlığına el koydu. Kararın arka planında, ailenin yıllardır süren miras krizi yer alıyor.

Babanın servetin bir kısmını sakladığı iddiası

Fiat'ın kurucusu Gianni Agnelli'nin 2003'te hayatını kaybetmesinin ardından başlayan miras mücadelesi, Gianni Agnelli'nin kızı Margherita'nın çocuklarını servetine el koymakla suçlamasıyla derinleşti. Margherita Agnelli, babasının servetinin bir kısmının kendisinden saklandığını iddia ederek yargıya başvurdu. 1.2 milyon Euro karşılığında aile şirketindeki hisse payından vazgeçme kararını geri çeken Margherita, ayrıca servetin bir kısmının gizlendiğini öne sürdü.

"Annem aileyi ikiye böldü"

Ailenin içindeki bu gerilim, Margherita’nın oğlu Lapo Elkann’ın, "Annem aileyi ikiye böldü" açıklamasıyla daha da gün yüzüne çıktı. Aile şirketi Dicembre'nin, Margherita’nın annesi Marella Caracciolo tarafından 2004’te torunlara devredilmesi ve Caracciolo'nun 2019'daki ölümü miras kavgasını daha da alevlendirdi. Margherita, annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve bu devrin İtalyan yasalarına aykırı olduğunu ileri sürdü.

İtalyan polisi, aile içindeki bu miras anlaşmazlığıyla ilgili olarak aile üyelerine ait bilgisayarlara el koyarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, Agnelli ailesinin milyonlarca Euro değerinde vergiyi ödemediği ortaya çıktı. Ancak Elkann kardeşlerin avukatları, söz konusu vergilerin İtalya dışındaki mülklerle ilgili olduğunu ve İtalyan yasalarına tabi olmadığını savundu.