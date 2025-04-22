23 Nisan Çarşamba günü oynanacak Anderlecht-KAA Gent Belçika Pro League maçı saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşma Tuttur TV'den yayınlanacak.

Anderlecht-KAA Gent maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (23 Nisan 2025)

Belçika Pro League’de 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Anderlecht ile KAA Gent karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyen sporseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor.

Anderlecht-KAA Gent maçı yayın bilgileri

Anderlecht ile KAA Gent arasında oynanacak Belçika Pro League karşılaşması, Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifreli olacak ve Türksat uydusu ile internet üzerinden erişilebilecek.

Müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 21.30.

Anderlecht-KAA Gent maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Anderlecht ve KAA Gent arasındaki mücadele, 23 Nisan Çarşamba günü Belçika'nın Anderlecht şehrinde bulunan Anderlecht Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak.