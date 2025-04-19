KAA Gent – Club Brugge, Belçika Pro League maçını 20 Nisan 2025'te saat 19:30'da Tuttur TV, TV 8 Buçuk ve Exxen kanal(lar)ından izleyebilirsiniz.

KAA Gent ile Club Brugge, 20 Nisan 2025 Pazar günü Belçika Pro League maçında karşı karşıya gelecek. Maç, saat 19:30'da başlayacak ve Tuttur TV, TV 8 Buçuk ile Exxen kanal(lar)ından şifreli veya şifresiz olarak izlenebilecek. Yayın bilgileri için detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

20 Nisan 2025 KAA Gent vs Club Brugge maçı yayın bilgileri

KAA Gent ile Club Brugge arasındaki Belçika Pro League maçı, 20 Nisan Pazar günü saat 19:30'da başlayacak. Maç, Tuttur TV, TV 8 Buçuk ve Exxen kanal(lar)ından şifreli veya şifresiz yayınlanacak.

Tuttur TV : Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

TV 8 Buçuk : Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallar üzerinden şifresiz izlenebilir.

Exxen: Şifreli olarak Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilir.

Maç nerede oynanacak?

Bu heyecan verici Belçika Pro League karşılaşması, Gent'teki Ghelamco Arena Stadyumu'nda oynanacak.