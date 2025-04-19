20 Nisan 2025'teki St. Pauli – Bayer Leverkusen maçı, saat 20:30'da Bein Sports 5, Tuttur TV ve Tivibu Spor 1'de şifreli olarak yayınlanacak. Yayın detayları burada.

St. Pauli, 20 Nisan 2025 Pazar günü Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Maç, saat 20:30'da başlayacak ve Bein Sports 5, Tuttur TV ile Tivibu Spor 1 kanallarından şifreli olarak yayınlanacak. İşte yayın bilgileri:

20 Nisan 2025 St. Pauli vs Bayer Leverkusen maçı yayın bilgileri

St. Pauli ile Bayer Leverkusen arasındaki Almanya Bundesliga maçı, 20 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Maç, Bein Sports 5, Tuttur TV ve Tivibu Spor 1 kanallarında şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 5 : Digiturk 81, Kablo TV 236, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

Tuttur TV : Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

Tivibu Spor 1: Tivibu 78 numaralı kanal üzerinden şifreli olarak izlenebilir. Orduspor vs Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Maç nerede oynanacak?

Bu heyecan verici karşılaşma, Almanya'nın Hamburg şehrindeki Millerntor Stadyumu'nda oynanacak.