Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıl aradan sonra Ankara dışında yapılacak ilk Kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine, Bitlis'in tarihi Ahlat ilçesinde bir araya gelecek. Toplantıda, ekonomiden terörle mücadeleye, iç ve dış politikadaki kritik gelişmelere kadar birçok önemli konu ele alınacak. Erdoğan’a bu ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik edecek.

Tarihi kararların alınacağı toplantı

Bu önemli toplantının gündeminde, Yeni Orta Vadeli Plan hazırlıkları, iş dünyasıyla yapılan görüşmelerin sonuçları ve ekonomideki son durumlar yer alacak. Aynı zamanda Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde gelinen son nokta ve terörle mücadele konuları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek.

Esnek çalışma modeli gündemde

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise kamu sektöründe esnek çalışma modeli. Mesai saatlerinin kısaltılması ve esnek çalışma sistemine geçişle ilgili hazırlanan taslak uzun süredir konuşuluyor ve bu toplantıda detaylarıyla masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı, 25 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleşecek. Ancak toplantı saati hakkında bir açıklama yapılmadı. Diğer toplantılarda olduğu gibi bu toplantının da 15.00 veya 16.00'da başlaması bekleniyor.