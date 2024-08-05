Üç haftalık aranın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantının ana gündem maddeleri oldukça önemli konuları kapsıyor.

Ortadoğu'da artan gerilim ve Haniye suikastı

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, İran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğraması olacak. Bu suikast sonrası Ortadoğu'da artan gerilim, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme açıklamaları ve İsrail'in Filistin ile Lübnan'a yönelik saldırıları detaylı olarak ele alınacak. Türkiye'nin bu artan gerilime karşı atabileceği adımlar ve bölgedeki diplomatik ilişkiler de masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor.

Instagram'a erişim engeli

Geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli de toplantıda değerlendirilecek. Bu süreçte BTK'nın aldığı kararlar ve Meta'ya uygulanacak yaptırımlar hakkında detaylı bir görüşme yapılması bekleniyor.

Ekonomi gündemi: Kayıt dışı ile mücadele ve enflasyon

İç politikada ekonomi, Kabine Toplantısı'nın önemli gündem maddelerinden biri olacak. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında atılan adımlar ve artan denetimler görüşülecek. Ayrıca enflasyonla mücadelede alınacak yeni önlemler de toplantının gündeminde yer alacak.

Esir takası ve diplomatik adımlar

Geçtiğimiz hafta MİT koordinesinde gerçekleştirilen ve dünya çapında yankı uyandıran ABD ve Rusya arasındaki 26 kişilik esir takası da toplantıda ele alınacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden artan tansiyonu düşürmek için atacağı diplomatik adımlar da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.