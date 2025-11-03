Borsa İstanbul’da Kasım 2025 döneminde yatırımcıları sevindirecek yeni temettü ödemeleri duyuruldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamalara göre, 10 farklı şirket temettü (kâr payı) dağıtım tarihlerini ve tutarlarını resmen bildirdi.Yatırımcılar, hisse senetlerinden elde edecekleri ek gelirler için bu ayki temettü takvimini yakından takip ediyor.

KASIM 2025’TE TEMETTÜ VERECEK ŞİRKETLER VE ÖDEME DETAYLARI

Aşağıda KAP açıklamalarına göre Kasım ayında kâr payı dağıtacak şirketlerin listesi, hisse başına ödenecek brüt ve net temettü tutarlarıyla yer alıyor:

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU)

Hisse başına 0,1762589 TL brüt , 0,1498200 TL net temettü sağlayacak.

Hisse başına , temettü sağlayacak. Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ)

Hisse başına 0,0324481 TL brüt , 0,0275808 TL net temettü dağıtacak.

Hisse başına , temettü dağıtacak. Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) (2. taksit)

Hisse başına 0,50 TL brüt , 0,425 TL net temettü ödeyecek.

Hisse başına , temettü ödeyecek. Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) (2. taksit)

Hisse başına 0,4179027 TL brüt , 0,3552172 TL net temettü sağlayacak.

Hisse başına , temettü sağlayacak. Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) (3. taksit)

Hisse başına 0,0840336 TL brüt , 0,0714285 TL net temettü verecek.

Hisse başına , temettü verecek. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) (3. taksit)

Hisse başına 0,0512820 TL brüt, 0,0435897 TL net temettü aktaracak.

TEMETTÜ NEDİR, NASIL ALINIR?

Temettü, şirketlerin yıllık kârlarının bir kısmını ortaklarına nakit ya da hisse olarak dağıtması anlamına gelir.

Temettü ödemesi alabilmek için yatırımcıların, belirlenen hak kullanım tarihinden önce hisseyi portföylerinde bulundurmaları gerekir.

Temettü ödemeleri genellikle yatırımcının yatırım hesabına otomatik olarak yansıtılır.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Temettü ödemeleri, hisse senedi fiyatlarına kısa vadede fiyat düzeltmesi (temettü indirimi) olarak yansıyabilir.

Bu nedenle yatırımcıların, temettü dağıtım tarihleri öncesinde KAP açıklamalarını ve şirket bilançolarını dikkatle incelemesi önerilir.