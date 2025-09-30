Antalya Aksu ilçesinde ormanda kaçak kazı yaptığı sırada karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastanelik oldu. 2 kişi yoğun tedavi altına alınırken, 1 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya Aksu’da kaçak kazı yaparken karbonmonoksit gazından zehirlenme

Antalya’nın Aksu ilçesinde, ormanda kaçak kazı yapan 3 kişi jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Döşemealtı ilçesi Kızıllı Mahallesi yakınlarında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Zekeriya Taşdemir, Emirkan Keskin ve bir arkadaşı, ormanda yaklaşık 9 metrelik bir kuyu açtıktan sonra içerisine jeneratör indirdi. Ancak jeneratörden sızan karbonmonoksit gazı, kuyuya inen iki kişiyi zehirledi.

Zekeriya Taşdemir ve Emirkan Keskin, kuyuda uzun süre kaldıktan sonra karbonmonoksit gazından zehirlendi. Arkadaşları, Taşdemir ve Keskin’i kuyudan çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine AFAD, jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zehirlenen kişiler sağlık ekiplerine teslim edildi

İtfaiye ve AFAD ekipleri, halat yardımıyla kuyudan inerek Taşdemir ve Keskin’i çıkardı. Sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı ve hızla hastaneye sevk etti. Taşdemir ve Keskin, Kepez ve Döşemealtı devlet hastanelerine kaldırılırken, durumu hafif olan üçüncü kişi ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaçak kazı ve jeneratör kullanımının yasak olduğu, bu tür olayların çevre ve insan sağlığı açısından büyük riskler taşıdığı belirtilerek, benzer olayların yaşanmaması için daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiği vurgulandı.