Kayseri Melikgazi ilçesindeki Hikmet Kozan Ortaokulu’nda bir öğrenci yanlışlıkla yangın alarmına basınca, okulda büyük bir panik yaşandı. Panik sonucu 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yangın alarmı panik yarattı, 14 öğrenci yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Hikmet Kozan Ortaokulu’nda, bir öğrencinin yanlışlıkla yangın alarmına basması sonucu okulda büyük bir panik yaşandı. Alarmın çalmasıyla birlikte öğrenciler, okuldan çıkmaya çalışırken birbirlerine çarptı ve bazı öğrenciler sıkışarak yaralandı.

Panik sonucu sıkışan öğrenciler yaralandı

Yangın alarmının sesiyle birlikte öğrenciler panikleyerek koşmaya başladı. Bu sırada bazı öğrenciler dar alanlarda birbirlerine çarptı ve sıkıştı. Olayın hemen ardından okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi.

14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine sağlık ekipleri, okula sevk edilerek yaralı öğrencilere müdahale etti. Hafif yaralanan 14 öğrenci, kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu, ancak yaşanan panik nedeniyle hafif yaralanmalar meydana geldiği öğrenildi.

Okulda Güvenlik Tedbirleri Artırılacak

Okul yönetimi, yangın alarmlarının yanlışlıkla çalınmasının ardından güvenlik önlemlerini artıracaklarını belirtti. Bu tür olayların önüne geçmek amacıyla okulda yangın tatbikatlarının daha dikkatli ve sistemli yapılacağı ifade edildi.