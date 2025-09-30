CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu Buca Kırıklar Cezaevi’nde ziyaret etti. Görüşmede, yaklaşan il kongresi ve partiyle ilgili değerlendirmeler yapıldı.
CHP lideri Özel, Şenol Aslanoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buca Kırıklar Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Aslanoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bugün sabah cezaevinde beni ziyaret etti. İl kongremize yaklaşırken, partimizin geleceği üzerine değerlendirmeler yaptık. Görüşme çok verimli oldu" dedi.
"Hep beraber, ya hiçbirimiz"
Aslanoğlu, yapılan görüşmenin ardından, partisinin geleceği ile ilgili umutlu bir mesaj vererek, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı. Ziyaretin, parti içindeki dayanışma ve güç birliğini pekiştiren bir adım olduğu vurgulandı.
Tutuklu yargılanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun paylaşımı şöyle:
Bugün sabah Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel cezaevinde beni ziyaret etti. Süreci yaklaşan il kongremizi, partimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Çok verimli bir görüşme oldu.— Şenol Aslanoğlu (@aslanogluchp) September 30, 2025
Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz! pic.twitter.com/bVk6Uh1F23