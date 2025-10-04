Kütahya Gediz’de iş makinesi ile kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi
Gediz’in Muhipler Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, arazide yapılan aramada 4 kürek, 1 kazma, 1 balyoz, 2 inşaat malzemesi ve 1 iş makinesi ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.