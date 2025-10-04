Uşak’ın Sorkun köyünde bir saman deposunda çıkan yangın, bitişiğindeki eve ve park halindeki otomobile sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak ev ve araçta ciddi hasar oluştu.

İ.Ü.’ye ait saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki tek katlı evin çatısına ve park halindeki otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına aldı. Ev ve otomobil kullanılamaz hale gelirken, depodaki yaklaşık 250 paket saman tamamen yandı.