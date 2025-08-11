ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?”in son bölümünde, izleyicilerin hafızasına kazınacak bir an yaşandı. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği programda yarışan 18 yaşındaki Başak Yıldırım, eğitimini tamamlamak için ihtiyaç duyduğu parayı kazanma hedefiyle sahneye çıktı.

İzmir Karşıyaka doğumlu olan ve özel bir üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü’nde %50 burslu okuyan Yıldırım, son sınıfta olduğunu ve mezun olabilmesi için yaklaşık 160 bin TL’ye ihtiyacı olduğunu anlattı. Maddi sıkıntılar nedeniyle eğitimine devam etme konusunda zorlandığını belirten genç yarışmacı, “Her zaman okumak istedim. Kendimi kurtarırsam, ailemi de kurtarırım diye düşündüm” sözleriyle duygularını ifade etti.

İlk üç soruyu doğru yanıtlayarak 7 bin TL’lik baraj sorusuna ulaşan Yıldırım, dördüncü soruda seyirci jokerini kullandı. Ancak gelen tavsiyeye uyarak verdiği cevap yanlış çıkınca yarışmaya 5 bin TL ile veda etti.

Programın sonunda ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Oktay Kaynarca, genç yarışmacıya dönerek, “Eğer kabul edersen, bu 160 bin lira meselesinde sana burs vermek istiyorum” diyerek destek teklifinde bulundu. Kaynarca, bu kararı yarışmanın başında aldığını ancak heyecanın devam etmesi için açıklamayı sona bıraktığını söyledi.

Stüdyoda alkışlar eşliğinde kabul edilen bu teklif, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Yarışmacı Yıldırım ise teşekkür ederek bursun eğitimine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.