İstanbul'da Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda kaçakçılara büyük darbe vuruldu. Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, tütün kaçakçılığında kullanılan seyyar depo yöntemi tespit edildi. Yapılan aramalarda, 3,3 ton tütün, 912 bin makaron, 61 kilo nargile tütünü, 150 bin filtre, 1455 paket sigara kağıdı ve 3 bin 750 kesilmiş bandrol ele geçirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor.

Editör: Mehrican Candemir