Bugün saat 13.25 civarında Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde eş zamanlı olarak başlayan orman yangınları, bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Kısa sürede Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler karadan müdahaleye başlarken, yangının söndürülmesi için helikopter ve uçaklarla havadan destek sağlanıyor.

Ula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi sırtlarında başlayan yangın, alevlerin hızla büyümesiyle birlikte gökyüzünü kaplayan dev duman bulutlarına neden oldu. Bu dev bulutlar, yangının boyutunu ve ciddiyetini gözler önüne serdi ve çevre yerleşim alanlarında paniğe yol açtı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun bir çaba sarf ederken, rüzgar nedeniyle yangının daha da genişlemesini engellemeye çalışıyor.