Ünlü şarkıcı Kobra Murat, sosyal medya hesabından 20 yaşındaki halini paylaştı.

“32 sene evvelki Kobra Murat, hey gidi yıllar” notunu düşen sanatçı, takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

“Kızlar bana bakarken yere düşüyordu”

Kobra Murat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“32 sene evvelki Kobra Murat… Hey gidi yıllar, hey gidi günler. Gençlik su gibi geçiyor hocaaamm! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocaaamm. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar olsun hocaaamm.”

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, “Asla tanıyamadım”, “Bambaşka biri olmuşsun”, “Yıllar seni de es geçmemiş” gibi yorumlar yaptı.

Zor günlerden geçmişti

Son dönemde sağlık sorunları ve protez saç operasyonu ile gündeme gelen Kobra Murat, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden yakın dostu Güllü’nün ölümü sonrası da zor günler geçirmişti.

Güllü hakkında açıklamaları dikkat çekti

Murat, katıldığı bir televizyon programında Güllü’nün ölümüne ilişkin iddialar ortaya atarak, “Her şeyi yapabilir” sözleriyle dikkat çekmişti.