İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklenen “Güçlendirme Tohumları Projesi” ile Kadifekale’deki kadınlar hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçleniyor. Proje kapsamında oluşturulan serada kaktüs ve sukulent bitkilerinin üretimi yapılırken, kadınlar Kültürpark Üretici Pazarı’nda açtıkları stantlarla kendi emeklerinin karşılığını alıyor.

Kadifekale’de dayanışma ve üretim

Kadifekale Toplum Dayanışma Merkezi’nde verilen teorik eğitimlerin ardından, yaklaşık 30 kadın Kadifekale’de kurulan serada kaktüs ve sukulent bitkilerinin üretimi için çalışmalarına başladı. Kadınlar, bu süreçte hem bitki yetiştiriciliğini öğreniyor hem de dayanışma içinde sosyal bağlarını güçlendiriyor. Kültürpark Üretici Pazarı’nda açtıkları stantlarla, ürettikleri ürünleri satışa sunan kadınlar, elde ettikleri gelirle hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de sosyal anlamda güçleniyor.

“Güçlendirme Tohumları Projesi” ile yeni bir başlangıç

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, Uluslararası Göç Örgütü'nün 40 bin dolarlık bütçe hibesi kullanıldı. Projeye dair bilgiler veren Kadifekale Toplum Dayanışma Merkezi Eğitmeni Deniz Evcimen, seranın sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir dayanışma noktası olduğunu vurguladı. Evcimen, kadınların burada hem üretim yaparken hem de sosyal etkinliklerle güçlendiklerini belirtti.

Katılımcıların deneyimleri ve yorumları

Türkan Kaymaz, serada kaktüs ve sukulentlerin yetiştirilmesi sürecinde kendilerini çok iyi hissettiklerini belirtti ve bu etkinliklerin kendilerine hem arkadaş çevresi kazandırdığını hem de ekonomik katkı sağladığını ifade etti. Suzan İsmail ise, serada çalışmanın kendisini huzurlu hissettirdiğini ve ürünlerin satışının maddi destek sağladığını söyledi. Meryem Misto, bitki yetiştirmenin kendisi için keyifli bir deneyim olduğunu ve iş sayesinde maddi destek sağladığını belirtti.

Şeyda Akar ise, projenin kadınlar için hem ruhsal hem de ekonomik anlamda büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Akar, Kültürpark Üretici Pazarı’nda düzenli olarak stant açarak ürünlerinin satışına devam edeceklerini belirtti.