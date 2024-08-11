Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kavak Mahallesi yakınlarında gerçekleşen trafik kazası, adeta yürekleri ağza getirdi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kaza, 48 ANB 330 plakalı aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana geldi. Araç içerisinde sıkışan üç kişi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan itfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kurtarıldı ve hemen sağlık ekiplerine teslim edildi. Toplamda 7 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri kurtardı

Kazanın şiddeti nedeniyle araçta maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyük bir facianın önüne geçildi. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmazken, kaza bölgesinde incelemeler devam ediyor.