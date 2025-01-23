UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Olimpik Lyon’u ağırladı. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, grup aşamasında ilk 8 hedefini zora sokarken, kaderi rakiplerinin sonuçlarına bağlı hale geldi.

Fenerbahçe’nin gol arayışı sonuç vermedi

Maç, İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza’nın yönettiği karşılaşmada büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk yarıda Fenerbahçe etkili bir oyun sergilerken, 45+6. dakikada Niakhate’nin İrfan Can’a yaptığı faul sonrası kırmızı kart görmesi, VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.

İkinci yarıda 55. dakikada En-Nesyri’nin ağlarla buluşturduğu top, hakem tarafından elle oynama gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Lyon karşısında şanssız seri devam ediyor

Fenerbahçe, tarihinde 5. kez karşılaştığı Lyon karşısında 4. mağlubiyeti engelledi ancak galibiyet hasretini sürdürüyor. Daha önceki 4 maçın tamamını kaybeden sarı-lacivertliler, bu kez bir puan almayı başardı.

Kartlar cezalı duruma soktu

Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Sofyan Amrabat, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki oyuncu, 30 Ocak’ta oynanacak Midtjylland deplasmanında forma giyemeyecek.

Grup aşamasında ilk 8 umudu

Fenerbahçe’nin grubu ilk 8 içerisinde tamamlayabilmesi, hem Midtjylland karşısında alınacak sonuca hem de rakiplerinin maçlarından çıkacak skorlara bağlı. Eğer sarı-lacivertliler bu hedefe ulaşamazsa play-off turuna kalacak ve burada iki maç daha oynayacak. Play-off karşılaşmaları 13-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak.