Dokuzuncusu düzenlenen yarışma, tarım ve hayvancılıkta kadın emeğini görünür kılmayı amaçlıyor. 1 Ekim’de başlayan yarışmaya başvurular, 15 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

Kadınların Tarımdaki Alın Teri Objektife Yansıyacak

İTB, yarışmayla birlikte kırsal yaşamda kadınların üstlendiği önemli rolleri, üretim sürecindeki katkılarını ve emek dolu hikâyelerini öne çıkarmayı hedefliyor. Katılımcılardan, kadınların tarımdaki üretim mücadelesini ve kırsaldaki yaşamın gerçek yüzünü yansıtan fotoğraflar bekleniyor.

Yarışmaya katılım için fotoğrafların #itbyarisma25 etiketiyle ve @izmirticaretborsasi hesabı etiketlenerek Instagram’da paylaşılması yeterli olacak.

Kestelli: “Kadınların Gücünü Anlatmak İstiyoruz”

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yarışmanın çıkış noktasını Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir” sözünden aldıklarını söyledi. Kestelli, “Portrelerin ötesinde, kadınların tarımda harcadıkları alın terini, emeklerini ve kırsal yaşamın zorluklarını anlatan kareleri görmek istiyoruz. Bu yarışmayla tarımın görünmeyen kahramanlarına dikkat çekmeyi amaçlıyoruz,” dedi.

Kestelli ayrıca, 134 yıllık geçmişe sahip İTB’nin, bu yarışmayla tarımda kadın emeğine dikkat çekmek için önemli bir adım attığını vurguladı.

150 Bin TL Ödül Dağıtılacak

Toplam 150 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller şöyle sıralandı:

• Birincilik: 30.000 TL

• İkincilik: 15.000 TL

• Üçüncülük: 10.000 TL

• Mansiyon: 7.500 TL (jüri kararıyla)

• Sergileme Ödülü: 2.500 TL (belirlenecek sayıda eser için)

Fotoğraflar, akademisyenler ve profesyonel fotoğrafçılardan oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirilecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgiye İTB’nin resmi internet sitesi olan itb.org.tr/instaborsayarisma adresinden ulaşılabiliyor.