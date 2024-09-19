Kiraz'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kiraz'da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Kiraz Kaymakamı Habib Güneyli, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun ve kurum amirleri, Şehit Birol Uysal Meydanı'nda çelenk koyma törenine katıldı.

Törenin detayları

Çelenk koyma töreni, Gaziler ve şehit aileleri için bir saygı duruşu niteliği taşıdı. Kaymakam Güneyli ve Başkan Coşkun, konuşmalarında gazilerin ve şehitlerin önemine vurgu yaptılar. Başkan Coşkun, “Ülkemiz için canlarını ortaya koyan Gazilerimiz bizlerin baştacıdır; vatan uğruna can veren yiğitlerin aileleri bize emanettir. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi.

Şehit yakınları ile bir araya gelindi

Törenin ardından, Şehit Özgür Küçük Sosyal Tesisleri’nde Kiraz ve Beydağ’da yaşayan şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelindi. Bu buluşma, gazilerin ve şehit ailelerinin onurlandırıldığı, toplumun vatanseverliğinin pekiştirildiği bir etkinlik oldu.