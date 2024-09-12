Yaz sezonunda 248'i orman, 137'si ziraat alanında olmak üzere 385 yangının çıktığı Muğla’da bin 148 hektar orman ile 252 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2024’te Muğla’da 248'i orman, 137'si ziraat olmak üzere 385 yangının meydana geldiğini açıkladı. Akbıyık, yaz aylarında herkesi derinden üzen orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, “2024 yılında 248'i orman, 137'si ziraat olmak üzere 385 yangın meydana geldi. Bu yangınların büyük kısmı geniş alanlara yayılmadan ekiplerimizin etkin ve hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangınlarda bin 148 hektar ormanlık alan, 252 hektar tarım alanı zarar gördü. Yanan alanların rehabilitasyonu için Orman Bölge Müdürlüğü hızlı bir planlama sürecine girdi” dedi.

75. Yıl Salonu'nda gerçekleştirilen toplantında konuşan Vali Akbıyık, 2023-2024 eğitim-öğretim yılına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Muğla’da 850 okulda 168 bin 62 öğrencinin dersbaşı yaptığını hatırlatan Akbıyık “Öncelikle 2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitime devam etmeleri için okullarımızda ve çevrelerinde gerekli tüm önlemleri titizlikle alıyoruz. Bu süreçte ilgili tüm birimlerimiz sürekli iletişim halinde olacak, güvenlik ve huzur ortamının sürekliliğini sağlamak için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yurt inşaatları devam ediyor

Vali Akbıyık, şehirde yükseköğrenim öğrencilerinin kaldığı yurtlarla ilgili bilgi verdi. Menteşe ve Bodrum’da yurt inşaatlarının devam ettiğini söyleyen Akbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlimiz genelinde bulunan 8 bin 570'i kız, 6 bin 41'i erkek olmak üzere toplam kapasitemiz 14 bin 611'dir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Menteşe'de 6, Fethiye'de 2, Ortaca'da, Marmaris'te ve Milas'ta 1'er olmak üzere toplam 11 yurt ile yükseköğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunulmaktadır. Geçtiğimiz yıl 13 bin 187 olan öğrenci kapasitesi, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde kamulaştırılarak hizmete giren Menteşe Öğrenci Yurdu ve Marmaris Öğrenci Yurdu ile birlikte 14 bin 611 öğrenci kapasitesine ulaştı. Menteşe Kötekli Mahallesi Turgutreis Öğrenci Yurdu yerleşkesinde bulunan 3’üncü etap yurt inşaatı devam ediyor. Bin 500 öğrenci kapasiteli 3’üncü etap yurdun 2025 eğitim döneminde hizmete girmesi planlanıyor. Bodrum'da 250 kız, 250 erkek toplam 500 kişilik yurt projesi için yer tahsisi yapıldı ve proje hazırlandı, imar çalışmaları devam ediyor. Son iki yıldır Bodrum'da öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları için valiliğimiz tarafından otel kiralanmaktadır. Yine bu yıl otel kiralama çalışmaları devam ediyor.”